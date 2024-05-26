Mersin'de katliam gibi zincirleme kaza! Can pazarı yaşanıyor

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Kazada ölenlerin yakınları, acı haber sonrası olay yerine akın etti. Bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi. Yetkililer, acılı vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

"Otobüste 28 yolcu ile 4 mürettebat varmış"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerine giderek inceleme yapıp, kaza hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Vali Pehlivan, "Şu anda Mersin ilimize bağlı Tarsus ilçemizin Yenice Mahallesi sınırları içerisindeyiz. Bugün akşam 19.00 sıralarında burada maalesef elim bir kaza gerçekleşti. Diyarbakır istikametinden Adana, oradan da Ankara ve İstanbul istikametine seyretmekte olan bir yolcu otobüsü otobanda nedeni henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle şerit değiştirmek suretiyle karşı şeride geçti. Maalesef otobüs devrilerek gitmiş iki araçla çarpışmış, daha sonra karşı yönden gelmekte olan kamyonla da çarpışmasıyla can kayıplarımız oldu. Şu anda ilk belirlemelere göre 10 vefatımız, 39 da yaralımız var. İlk belirlemelere göre diyorum. Çünkü şu anda hastanelere intikallerimiz gerçekleşti. Gerçekten çok üzüldüm. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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