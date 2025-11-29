GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

29.11.2025 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde Galip Koç (85), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

 Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elvanlı Mahallesi'nde Galip Koç'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından evde yapılan incelemede Galip Koç'un cansız bedeni bulundu. Savcı ve polisin yanan evde yaptığı incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
#Gündem

Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Erzurum’da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu; 3 yaralı
#Gündem

Erzurum’da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu; 3 yaralı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen 8,5 milyar hacimli dolandırıcılık ve bahis operasyonuna 15 tutuklama
#Gündem

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen 8,5 milyar hacimli dolandırıcılık ve bahis operasyonuna 15 tutuklama