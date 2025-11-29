Mersin’de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elvanlı Mahallesi'nde Galip Koç'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından evde yapılan incelemede Galip Koç'un cansız bedeni bulundu. Savcı ve polisin yanan evde yaptığı incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.