GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Mersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

19.12.2025 - 00:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)

Mersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de S.İ.’nin 3 ay önce trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül’de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.’nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı.

Güncel Haberler

Osmaneli ayva lokumu Türkiye'ye açıldı
#Gündem

Osmaneli ayva lokumu Türkiye'ye açıldı

Mersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı
#Gündem

Mersin’de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de milyonlarca liralık 'sahte gönül ilişkisi' oyununu jandarma bozdu
#Gündem

Tunceli'de milyonlarca liralık 'sahte gönül ilişkisi' oyununu jandarma bozdu