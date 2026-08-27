İBB duyurdu: Okulların açılacağı gün İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak!

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Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 8, maddi hasarlı kazalara müdahale etmek üzere ise 33 çekici hazır bulunacak. Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ve 60 personel görev yapacak. İBB ve ilgili kurumların temsilcileri, AKOM ve UYM’de 3 gün boyunca nöbet tutarak kent içi kameralar üzerinden trafik yoğunluğunu takip edecek.Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmaların ise okullar açılmadan önce tamamlanması sağlanacak.Ayrıca okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında, çocukların trafik farkındalığını artırmak amacıyla çocuk sesi kullanılacak.