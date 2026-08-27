Batman Sason'da altın değerinde keşif! Ağaç kovuklarında üretiliyor, kilosu 15 bin liraya alıcı buluyor!

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Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor.