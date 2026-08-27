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20-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

27.08.2026 - 14:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köylüler, modern tarım araçlarının yaygınlaşmasına rağmen asırlık imece geleneğini yaşatıyor. Kadın, erkek, genç ve yaşlı 20-30 kişilik gruplar, tırpan ve oraklarla tarlalara girerek buğday hasadını birlikte yaparken, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de gelecek kuşaklara taşıyor.

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120-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde vatandaşlar, asırlık imece geleneğiyle hasat dönemini sürdürüyor.

220-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

Gelişen teknoloji ve modern tarım aletleriyle birlikte birçok yerde biçerdöverlerle kısa sürede tamamlanan hasat, Yüksekova'da eski usul ve geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Köyde bir araya gelen kadın, erkek, genç ve yaşlı 20-30 kişilik gruplar, ellerinde tırpan ve oraklarla tarlalara girerek imece usulüyle buğday biçiyor.

320-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

Sadece bir tarım faaliyeti olmanın ötesinde komşuluk, birlik ve bereketi simgeleyen imece geleneğinde, gün boyu süren zorlu mesaiye dengbêjlerin seslendirdiği türküler de eşlik ediyor.

420-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

Yardımlaşma bilinciyle hareket eden köy sakinleri, "Bugün senin işin, yarın benim işim" anlayışıyla sırayla birbirlerinin tarlalarındaki ürünleri hasat ederek yükü paylaşıyor. Günün sonunda el birliğiyle tamamlanan hasat, kurulan sofralarda bereketi ve emeği paylaşmayla noktalanıyor.

520-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

Bataklı köyü sakinleri, bu geleneğin komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini, emekten doğan bereketi ortaklaştırdığını ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı bir borç bildiklerini ifade ediyor.