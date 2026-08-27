20-30 kişi tarlaya birlikte giriyor! Teknolojiye rağmen vazgeçmediler: Bu gelenek yıllardır sürüyor

2

Gelişen teknoloji ve modern tarım aletleriyle birlikte birçok yerde biçerdöverlerle kısa sürede tamamlanan hasat, Yüksekova'da eski usul ve geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Köyde bir araya gelen kadın, erkek, genç ve yaşlı 20-30 kişilik gruplar, ellerinde tırpan ve oraklarla tarlalara girerek imece usulüyle buğday biçiyor.