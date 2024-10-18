Mersin'de seyir halindeki tırda yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
18.10.2024 - 08:28 | | AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde R.G. idaresindeki tır, TEM Otoyolu Gülek Tüneli civarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Tırın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü R.G, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.