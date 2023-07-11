Mersin'de ÅŸafak operasyonu! 74 kiÅŸi yakalandÄ±
Mersin'de Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranmasÄ± bulunun 74 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.Â
11.07.2023 - 09:01 | | Soner AYDIN/MERSÄ°N, (DHA)
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan, ifadeye gitmedikleri ve borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demedikleri iÃ§in haklarÄ±nda yakalama Ã§Ä±karÄ±lan 74 firarinin yakalanmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti.
Firari 74 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in bu sabah operasyon dÃ¼zenlendi. EÅŸ zamanlÄ± 74 adrese baskÄ±n yapan ekipler, Ã§ok sayÄ±da firariyi yakaladÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen firariler, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.