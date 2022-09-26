Mersin'de polisevi yakınında patlama

Saat 23.00 sıralarında lüks otomobil ile Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla nizamiyedeki polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler, yanlarında getirdikleri bomba yüklü başka bir aracı patlatıp, bölgeden kaçtı.





BİR TERÖRİST SİLAHIYLA YAKALANDI



Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Teröristleri takip eden polis ekipleri, bir teröristi uzun namlulu silahla birlikte yakalarken, arkalarında bıraktıkları çanta içindeki bomba düzeneği bulundu. Bombalı çanta güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatıldı. Çatışmada yaralanan iki polis ise olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi:



"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."





'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'



Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi. Teröristlerin kaçtığı araçla ilgili bilgiler çevre illerin emniyet birimleriyle de paylaşıldı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e hareket etti.