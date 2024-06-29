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Mersin'de otobüs ve araç birbirine girdi: 2 can kaybı, 35 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

29.06.2024 - 10:38 | | Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Mersin'de otobüs ve araç birbirine girdi: 2 can kaybı, 35 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Mersin yönüne giden Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobile ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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