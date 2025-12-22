Mersin'de okulda dehşet! 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu: O anlar kamerada
22.12.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:
Mersin'in Anamur ilçesindeki bir ortaokulda dehşet anları yaşandı.12 yaşındaki öğrenci, tüfekle geldiği okulun bahçesinde müdürü vurarak ağır yaraladı. Öğrenci kısa sürede yakalanırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Haberin Devamı
Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar İlkokul ve Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haberin Devamı
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri ise Anamur Başsavcılığının talimatıyla çocuğu okulda gözaltına aldı. Öte yandan okul müdürünün vurulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde çocuğun gelerek tüfekle ateş açıp müdürü vurduğu anlar yer aldı.Okul tatil edilirken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.