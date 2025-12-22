Mersin'de okulda dehşet! 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu: O anlar kamerada

Haberin Devamı

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar İlkokul ve Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ise Anamur Başsavcılığının talimatıyla çocuğu okulda gözaltına aldı. Öte yandan okul müdürünün vurulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde çocuğun gelerek tüfekle ateş açıp müdürü vurduğu anlar yer aldı.Okul tatil edilirken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.