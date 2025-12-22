Mersin'de okulda dehşet! 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu: O anlar kamerada

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.12.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'in Anamur ilçesindeki bir ortaokulda dehşet anları yaşandı.12 yaşındaki öğrenci, tüfekle geldiği okulun bahçesinde müdürü vurarak ağır yaraladı.  Öğrenci kısa sürede yakalanırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar İlkokul ve Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ise Anamur Başsavcılığının talimatıyla çocuğu okulda gözaltına aldı. Öte yandan okul müdürünün vurulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

