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Mersin'de kuru yük gemisi yan yattı! Personel tahliye ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 89 metre boyundaki ‘ESPERANZA B’ isimli kuru yük gemisinin 15 derece yan yattığını duyurdu. Gemide bulunan personelin tahliye işleminin başladığı belirtildi.

26.11.2024 - 23:45 | | DHA
Mersin'de kuru yük gemisi yan yattı! Personel tahliye ediliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait 'Bayrak 2' isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" denildi.

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