Mersin'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Mersin-Antalya Karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. Dilmenler Mardin Seyahat’a ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Mersin’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.







VALİ PEHLİVAN: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30 YARALI VAR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Vali Pehlivan, Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller mevkiinde gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

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Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, "Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı" dedi.

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BAKAN YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anının görüntüsünü paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı❗️



Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.… pic.twitter.com/mg9D9QEBV4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024

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