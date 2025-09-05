GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de korku dolu anlar: 6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açığa sürüklendi!
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de korku dolu anlar: 6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açığa sürüklendi!

Mersin'de korku dolu anlar: 6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açığa sürüklendi!

05.09.2025 - 08:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin'de korku dolu anlar: 6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açığa sürüklendi!

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde adeta ölümle burun buruna gelen 6 yaşındaki bir çocuk, son anda kurtarıldı.

Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada:" Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır.Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.’nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.

Güncel Haberler

Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine
#Gündem

Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine

Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı
#Gündem

Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı

Türkiye'de şap hastalığı alarmı: Et verimliliğindeki kayıp yüzde 40'ı buldu
#Gündem

Türkiye'de şap hastalığı alarmı: Et verimliliğindeki kayıp yüzde 40'ı buldu