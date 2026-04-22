GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Mersin’de kayıp gencin arandığı ırmakta bir başka ceset bulundu

22.04.2026 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

Mersin’in Tarsus ilçesinde 19 gün önce Berdan Irmağı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan’ın (18) bulunması için çalışmalar sürdürülürken suda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal (33) olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberin Devamı

Olay geçen 3 Nisan’da Tarsus’un Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Akşam saatlerde ırmağa atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER

Kaplan için arama çalışmaları sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp Kaplan için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Yapılan araştırmada ırmakta ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal, olduğu öğrenildi. Muslukal’ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

