GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
'Ölüm Virajı'nda yine kaza meydana geldi facianın eşiğinden dönüldü

22.04.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

ABONE OL

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Şahin Tepesi mevkiinde, halk arasında "ölüm virajı" olarak bilinen noktada bir trafik kazası daha meydana geldi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, atık kağıt yüklü tır sürücüsü, keskin virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak yan yattı.

Tırın, hemen yanı başından geçen Tortum Çayı’na uçmasına ise metreler kala durması muhtemel bir faciayı önledi.

Kazada büyük şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Bölgede sık sık kazaların yaşandığı söz konusu viraj, sürücüler için ciddi risk oluşturmaya devam ederken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep ediyor.

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

