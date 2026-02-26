Mersin'de kar etkili oldu; Sertavul Geçidi ağır vasıtalara kapatıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.02.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SÖZERİ- Erhan ZOBU/ MERSİN, (DHA)

Mersin'in yüksek kesimlerimde Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Mut- Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Mersin'in yüksek kesimlerindeki Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde ise Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi. Bölgede kış lastiği olan diğer araçların geçişlerine izin veriliyor.

Her iki ilçede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

