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Mersin'de kadın cinayeti! Sevgilisini boğduktan sonra intihar etti

Mersin'de U.A., sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ı boğduktan sonra tabanca ile intihar etti.

05.10.2024 - 14:55 | | DHA
Mersin'de kadın cinayeti! Sevgilisini boğduktan sonra intihar etti

Olay, dün Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, U.A., bir süredir görüştüğü sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ın evine geldi. U.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisini boğarken, kadının cesedi akşam saatlerinde bulundu. Kadının yakınlarının ihbarı ile eve gelen ekipler, Aslan'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.A.'nin evine operasyon düzenledi. U.A.'nın tabanca ile intihar ettiği belirtilirken, olay sırasında evde olmadığı öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğun annesi Sonay Öztürk Aslan otopsi işlemleri sonrası defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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