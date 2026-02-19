Mersin'de ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk günü (19 Åžubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açÄ±lacak?
On bir ayÄ±n sultanÄ± Ramazan geldi Ã§attÄ±. Mersinâ€™de yaÅŸayan binlerce vatandaÅŸ, "BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta?" ve "Mersin imsakiye 2026" aramalarÄ±yla ilk oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ± vakti merak ediyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2026 Ramazan Ä°msakiyesi ile Mersin iÃ§in iftar, sahur ve teravih saatleri belli oldu. Ä°ÅŸte detaylar...Â
Mersin ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte tÃ¼mÂ detaylar....Â
MERSÄ°Nâ€™DE Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â
Mersinâ€™de Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â
Mersin Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±): 18:32Â Â
Mersin Sahur Vakti (Ä°msak): 05:59Â Â
Mersin Teravih NamazÄ±:Â 19:47Â Â
VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â
MERSÄ°N RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â
Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in Mersin namaz vakitleri:Â
TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ
19.02.2026Â
05:59Â
18:32Â
19:47Â
20.02.2026Â
05:58Â
18:33Â
19:48Â
21.02.2026Â
05:57Â
18:34Â
19:49Â
22.02.2026Â
05:56Â
18:35Â
19:50Â
23.02.2026Â
05:54Â
18:36Â
19:50Â
Â