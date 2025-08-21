Mersin'de iki ilçe mesafesi 50 kilometreden 18'e düştü!

Haberin Devamı

Toroslar ve Mezitli ilçelerini birbirine bağlayan yol, bölge halkı, çiftçiler ve Yörükler için önemli bir ulaşım hattı konumunda bulunuyor. Çalışmalar kapsamında yol genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarıldı. Yolun bozulmasına neden olan yağmur sularının tahliyesi için 35 ayrı noktada büz geçişleri yapılarak altyapı güçlendirildi. Ayrıca trafik işaretleme çalışmaları da tamamlandı. Toplam 40 günde bitirilen çalışmalar sayesinde vatandaşlar artık Arslanköy'den Fındıkpınarı'na ulaşmak için 50 kilometre yerine yalnızca 18 kilometre yol kat edecek.

"Yol, Toroslar ve Mezitli bölgesini birbirine bağlayan bir köprü konumunda"



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görev yapan Saha Amiri Mehmet Ekinci, Fındıkpınarı ile Arslanköy arasındaki yenilenen 18 kilometrelik yolun Toroslar ve Mezitli bölgesini birbirine bağlayan bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Hem çiftçilerimizin hem Yörüklerin hem de vatandaşın sıklıkla kullandığı bir yol. Karın en yoğun düştüğü yerlerden biri. Daha önce kış aylarında yolun dar olmasından kaynaklı vatandaşın mal ve can güvenliği açısından biz yolu trafiğe kapatıyorduk. 4 metre genişliğinde olan yolu yaklaşık 7 metreye çıkardık. Daha önce yolun bozulmasına etken olan yağmur suyu giderleri yoktu. 35 ayrı noktaya büz geçişlerini yaptık. Altyapısını tamamladık" dedi.







Çalışmaların 40 günde tamamlandığını sözlerine ekleyen Ekinci, "Şu an vatandaşlar çok rahat, konforlu bir şekilde bu yolu kullanabiliyor. Aynı zamanda yol trafik tanzim işaretleme çalışmalarımız da yapıldı. Toplamda 18 kilometrelik yolu tamamlanmış olduk. Vatandaşlarımız mevcut başka bir yolu kullanarak Arslanköy'den Fındıkpınarı tarafına geçmek isterse 50 kilometre mesafe kat etmesi gerekirken şu an sadece 18 kilometre yol gidecekler" diye konuştu.