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Mersin'de gece saklandığı camide kadın kılığına girip hırsızlık yaptı! Kameralar anbean kaydetti

Mersin'de akşam girdiği camide gece boyunca kalan şüpheli, kadın kılığına girip uzatma kablolarını çaldı. O anlar camideki güvenlik kamerasına yansıdı.

12.12.2024 - 10:28 | | İHA
Mersin'de gece saklandığı camide kadın kılığına girip hırsızlık yaptı! Kameralar anbean kaydetti

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi.

UZATMA KABLOLARINI ÇALDI 

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde camiye girerek saklanan şahıs, sabah kadınlar bölümünden kıyafet alıp kılık değiştirdikten sonra içerideki uzatma kablolarını çalarak camiden ayrıldı.

KAMERA KAYITLARI İZLENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

 

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