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Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

11.11.2022 - 07:15 | | Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-
Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu, aralarında bölge talebe mesulünün de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi.  Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Evlere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

 

 

 

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