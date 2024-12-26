Mersin'de çamaşır kafe öğrencilerin hayatını kolaylaştırdı

Üniversite öğrencilerine sunduğu imkanlarla gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, evde veya yurtta kalan öğrencilerin çamaşır yıkama problemini Çamaşır Kafe ile çözüyor. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ne yakın konumu ile her öğrencinin rahat bir şekilde ulaşabileceği Çamaşır Kafe, öğrencilere hijyenik ortamda ve sıra beklemeden çamaşırlarını yıkayabilme fırsatı sunuyor. Kafede; çamaşır makinelerinin yanı sıra kurutma makinesi, ütü, mini kütüphane ve oyun alanları bulunuyor. Çamaşırlarını yıkamak isteyen öğrencilere deterjan, yumuşatıcı gibi ürünler de ücretsiz şekilde sağlanıyor. Evde kalan öğrencileri elektrik, su, deterjan gibi maliyetlerden, yurtta kalan öğrencileri ise sıra bekleme derdinden kurtararak zamandan tasarruf ettiren öğrenci dostu hizmet, gençler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

"ÖĞRENCİLERE SOSYALLEŞEBİLECEKLERİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Başak Göktar Bayraktar, 2019 yılında hayata geçirdikleri Çamaşır Kafe hizmeti hakkında bilgi verdi. Üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara sosyal bir ortam sunmak amacıyla kurulan Çamaşır Kafe’de, sadece çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunulmadığına işaret eden Bayraktar, "Aynı zamanda öğrencilere sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oluşturduk. Bir öğrenci çamaşırlarını yıkarken, beklediği sürede mini kütüphanemizden kitap alıp okuyabiliyor, ders çalışabiliyor veya arkadaşlarıyla sohbet ederek sosyalleşebiliyor. Ayrıca sunduğumuz ücretsiz ikramlıklardan yararlanabiliyorlar. Öğrencilerden aldığımız olumlu geri dönüşler, aslında bu projenin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

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"HEM DERS ÇALIŞIYOR, HEM SOSYALLEŞEBİLİYORUZ"

Mersin Üniversitesi öğrencilerinden Edip Mert Gümüş, Çamaşır Kafe’nin öğrenciler için çok iyi bir hizmet olduğunu belirterek, "Öğrencilere böyle imkanlar sunulması ve sahip çıkılması bizleri mutlu ediyor. Burada öğrenciler çamaşırlarını yıkarken ders çalışabiliyor. Ütü yapabiliyor, buradaki tüm imkanlardan faydalanabiliyor" diye konuştu.









Sudenaz Sağlık ise Çamaşır Kafe’nin bütçe dostu olması açısından öğrencilere avantaj sağladığını ifade ederek, "Yurtlarda çoğu zaman sıra oluyor. Burada ise hem ders çalışıyor, hem sosyalleşebiliyoruz. Bu bizler için büyük bir artı" diye konuştu.

Çamaşır Kafe’yi düzenli kullanan öğrencilerden Ceren Durmuşcan ise sunulan hizmet sayesinde çamaşır yıkarken elektrik, su, deterjan gibi malzemelere para ödemek zorunda kalmadığını dile getirerek, "Evde yeterli alanım yok. Ayrıca evde çamaşırlarımı yıkadığımda hem elektriğe, hem suya, hem deterjana para vereceğim. Çamaşırlarımı kurutmak için de klima açmam gerekecek" dedi.

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