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Mersin'de 4 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

30.03.2023 - 14:47 |
Mersin'de 4 bin sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki bir eve baskın düzenledi. Evde narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada, 286 tablet halinde toplam 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., A.S. ve M.S. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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