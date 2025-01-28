GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı
HaberlerGündem Haberleri Mersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı

Mersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı

28.01.2025 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-

Mersin Silifke'de trafik kazası nişanlı çifti ayırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu’nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Samsun'da deniz dolgu çalışmalarıyla kara alanı 4 bin dönüm alan genişledi
#Gündem

Samsun'da deniz dolgu çalışmalarıyla kara alanı 4 bin dönüm alan genişledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolu otel yangının Meclis'te görüşüleceğini duyurdu
#Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolu otel yangının Meclis'te görüşüleceğini duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
#Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı