Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu! Evini atölyeye çevirdi

Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Şener, 2017'de hobi olarak başladığı ahşap sanatında kendisini geliştirdi.

Evinin bir odasını atölyeye çeviren Şener, ahşap kullanarak bıçak, bardak, fincan, tabak ile çeşitli ev ve süs eşyaları üretmeye başladı.

Şener, atölyesi ve sosyal medya uygulamaları üzerinden kurduğu hesaplarda ürünlerini sergiliyor.

YURT DIŞINA DA SATIŞ YAPIYOR

Zaman zaman yurt dışından da sipariş alan Şener, kişiye özel hediyelik eşyalar da tasarlıyor.

Örsan Sami Şener, AA muhabirine, ahşap oymacılığına ilgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Ahşap oyma konusunda her geçen gün kendini geliştirdiğini, bunun için bazı ustalardan da dersler aldığını anlatan Şener, evinin bir odasını da atölyeye çevirdiğini belirtti.

AHŞAPLARI SANATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Atölyesinde yaptığı ürünleri satarak gelir sağladığını aktaran Şener, şunları kaydetti: