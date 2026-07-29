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Mersin Silifke'de Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanına İhlal edenlere rekor ceza!

29.07.2026 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin Silifke'de Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanına İhlal edenlere rekor ceza!

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan deniz kaplumbağaları üreme ve koruma alanında çevre ve doğa koruma kurallarını ihlal eden şahıs ve işletmelere ağır yaptırım uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde kural tanımayanlara toplam 699 bin TL idari para cezası kesildi.

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Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının koruma alanında yaşanan kural ihlaline 699 bin TL ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Kum mevkiinde bulunan deniz kaplumbağaları koruma alanında çevre ve doğa koruma kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bu yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, koruma alanında başta ATV motosikletleriyle kumsala girilmesi olmak üzere, biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek çeşitli kural ihlalleri tespit edildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (k) bendi kapsamında yapılan işlemler sonucunda, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama dönemlerinde kumsallara araçla girilmesinin, yuvaların zarar görmesine ve biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini belirterek, vatandaşların koruma alanlarında belirlenen kurallara titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı. Bölgede uygulamaların devam edeceğini ifade edildi.

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