Kadıköy Rıhtım Camii için ilk kazma vuruldu! 30 bin metrekarelik alanda inşa edilecek

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Kaya, "Mimari olarak, Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul’umuza ve Kadıköy’ümüze değer katacağına inanıyorum. Altında güçlü bir otoparkı ve sadece bir ibadethane değil otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayırlı etsin. Eserde dört minareli arkada, iki tanesi, üç şerefeli öndekiler ise iki şerefeli olan çok hoş muhteşem bir eserimiz. Hep birlikte inşaa edeceğiz, şu anda süreci birlikte takip edeceğiz. Rabbim orada namaz kılmayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu.