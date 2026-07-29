Kadıköy Rıhtım Camii için ilk kazma vuruldu! 30 bin metrekarelik alanda inşa edilecek
Kadıköy Sahili'nde 29 bin 995 metrekarelik alanda inşa edilecek Kadıköy Rıhtım Camii Projesi'nde ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otoparka sahip olacak proje; ibadet alanlarının yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal yaşam birimlerini de bünyesinde barındıracak. Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, "Kadıköy’ümüze sadece bir ibadethane bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis, sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, Kur’an kursuyla bir kompleks yapacağız. Bütün millet olarak el birliğiyle yürüteceğimiz bir medeniyet eserini inşa edeceğiz" dedi.
kaynak olarak ekleyin
Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 29 bin 995 metrekarelik alanda inşa edilecek Kadıköy Rıhtım Camii Projesi'nde bugün ilk kazma vuruldu. Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan 29 bin 9995,76 metrekarelik alanda yapımı gerçekleştirilecek olan camii ve kültür merkezi yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otoparka sahip olacak proje; ibadet alanlarının yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal yaşam birimlerini de bünyesinde barındıracak.
Camiinin harim alanı 3 bin 428 metrekare, ana kubbenin çapı 25 metre, yüksekliği ise 44,5 metre, üç şerefeli minarenin yüksekliği 90,85 metre, iki şerefeli minarenin yüksekliği ise 78,12 metre olarak planlandı. Cami, avlu, revaklar, eğitim birimleri, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri, aşevi ve sosyal alanlardan oluşan bir külliye olarak tasarlanan projenin ibadet ihtiyacına karşılık vermesinin yanı sıra aynı zamanda Kadıköy'de sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak bir merkez olması hedefleniyor. Yapım sürecinde yerli ve millî malzemelerin tercih edileceği projede ileri mühendislik teknolojilerinin kullanılacağı, yapının kendi enerjisini üretebilecek sistemlerle donatılacağı ve yağmur sularının geri kazanılarak kullanılacağı bildirildi.
Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı, Erol Kaya, "Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun yıllardır yapılan bir çalışmanın sonucunda ilk kazmayı vurmayla ilgili bismillah diyoruz. Sahada, 2015 yılında planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun bu aşamaya gelen, Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza ait bir camiyi aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanını inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz.
Sadece bir kazma vuruyoruz. Bir kazma vuracağız ve ilk kazı çok sahada bir iyileştirme olacak. Ondan sonra da camimizin inşaatına fiilen başlamış olacağız. Kadıköy’ümüze sadece bir ibadethane bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis, sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, Kur’an kursuyla bir kompleks birlikte yapacağız. Bunu İstanbul’umuzla birlikte, Kadıköy’ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yürüteceğimiz bir medeniyet eserini inşa edeceğiz" dedi.
Kaya, "Mimari olarak, Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul’umuza ve Kadıköy’ümüze değer katacağına inanıyorum. Altında güçlü bir otoparkı ve sadece bir ibadethane değil otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayırlı etsin. Eserde dört minareli arkada, iki tanesi, üç şerefeli öndekiler ise iki şerefeli olan çok hoş muhteşem bir eserimiz. Hep birlikte inşaa edeceğiz, şu anda süreci birlikte takip edeceğiz. Rabbim orada namaz kılmayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu.
Erol Kaya, "Kadıköy Rıhtım Camii yapılacak alanda bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi, ilk kazmayı vurduğumuzun, işaretini birlikte gördük. Burada öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. Buraya 2 bin 100'e yakın kazık, 6 bine yakın da jet grout çakılacak. Dolayısıyla hem İstanbul’un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak.
Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz ülkenin en önemli sorunlarından birisi otopark sorunu. Buradaki otoparkı en kısa zamanda, Kadıköy halkının hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde süratle tamamlamak. Kadıköy'ümüze bir eser kazandırmanın, İstanbul'a bir simge kazandırmanın, bir Osmanlı Türk geleneğini Cumhuriyetimizle buluşturmanın muhteşem bir hizmeti olacak.
Aynı zamanda bir yaşam alanını inşaa ediyoruz. Sadece bir ibadethane değil, bununla birlikte sosyal ve kültürel tesisleri olan kütüphanesi, kitap kafesi, konferans salonları, sanat atölyeleri, aşevi, yine taziyevi gibi bir sürü sosyal donatıları olan çok amaçlı, bir sosyal ve kültürel tesisi de birlikte inşa etmiş olacağız.
Beklentimiz şudur öncelikle dua bekliyoruz. Şimdi süreçte 3 yıl gibi öngörüldü ama genelde geleneğimizde, müteahhittin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Bize müteahhit 3 yıl gibi, ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz" ifadelerini kullandı.