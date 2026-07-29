İlk kez denedi, beklediğinden fazlasını aldı! Alternatif ürün yüzünü güldürdü

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Yaklaşık 70-80 metrekarelik bir alanda yapılan deneme ekimi, hasat döneminde başarılı sonuç verdi.Üretici Erdinç Akkan, mevsim boyunca etkili olan yağışların ve bölgenin verimli toprak yapısının ürünün gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. İlk hasatta elde edilen verimin beklentilerini karşıladığını ifade eden Akkan , bu sonucun kendisini daha büyük çaplı üretim için teşvik ettiğini söyledi.