Mersin Siirtliler Vakfı’ndan birlik ve dayanışma iftarı

Haberin Devamı

Mersin Siirtliler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yenişehir’de düzenlenen programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, bürokratlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Mersin Siirtliler Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zafer Şahin Özturan, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu belirtti. Vakıf olarak yıl boyunca sosyal yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özturan, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.

Özturan, vakfın faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Vakfımız hemşehrilerimiz arasında dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce aileye gıda ve giyim yardımı ulaştırdık. Aynı zamanda eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimize burs desteği sağlayarak onların geleceğine katkı sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı programda katılımcılar iftar sofrasında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vakfın sosyal ve kültürel alandaki faaliyetleri de katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Haberin Devamı

Program sonunda Mersin Siirtliler Eğitim ve Kültür Vakfı yönetimi, iftar organizasyonuna katılan tüm misafirlere ve organizasyonda emeği geçen gönüllülere teşekkür etti. Yapılan dualarla birlikte birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunuldu.