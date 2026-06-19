YKS REHBERİ | YKS sınavı ne zaman? YKS kaç oturumdan oluşuyor? TYT ve AYT arasındaki fark nedir? YKS hangi saatler arasında gerçekleştirilecek? Sınava saatler kala adaylara ve ailelerine kritik uyarı

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TYT VE AYT ARASINDAKİ FARK NEDİR?



Üniversite adaylarının en sık araştırdığı konuların başında TYT ve AYT farkı geliyor.



TYT NEDİR?



Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS'nin ilk ve zorunlu oturumudur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki temel bilgi ve yorumlama becerilerini ölçer.



Ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için TYT puanı büyük önem taşırken, lisans programlarını isteyen adaylar da TYT'ye girmek zorundadır.



AYT NEDİR?



Alan Yeterlilik Testleri (AYT), adayların lise öğrenimleri boyunca edindikleri alan bilgisini ölçer.



Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri için belirleyici olan bu oturum, özellikle lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların başarı sıralamasında önemli rol oynar.



Özetle TYT temel yeterlilikleri ölçerken, AYT akademik alan bilgisini ölçmektedir.