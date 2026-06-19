YKS REHBERİ | YKS sınavı ne zaman? YKS kaç oturumdan oluşuyor? TYT ve AYT arasındaki fark nedir? YKS hangi saatler arasında gerçekleştirilecek? Sınava saatler kala adaylara ve ailelerine kritik uyarı
YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturumdan oluşuyor? TYT ve AYT arasındaki fark nedir? Üniversite sınavına girerken nelere dikkat edilmeli? Sınav binasına son giriş saati kaç? Milyonlarca adayın ve ailenin gündemindeki sorular yanıt buldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde son hazırlıklar yapılırken, uzmanlardan dikkat çeken uyarılar da peş peşe geliyor. Sınav saatleri, oturum detayları, TYT ve AYT farkları, sınav kuralları ve adayların dikkat etmesi gereken kritik noktalar haberimizde.
Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona erdi. Peki YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT oturumları saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturumdan oluşuyor? TYT ve AYT arasındaki fark nedir? Sınav binasına en son kaçta girilebilecek? Üniversite hayali kuran adaylar ve onların heyecanını paylaşan aileler, sınava saatler kala bu soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS'ye dair merak edilen soruların cevapları...
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.
İki gün sürecek sınav maratonunda adaylar üniversite hayallerine ulaşabilmek için üç farklı oturumda ter dökecek.
YKS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?
YKS toplam üç oturumdan oluşuyor:
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 20 Haziran Cumartesi
Başlangıç Saati: 10.15
Süre: 165 dakika
Soru Sayısı: 120
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
Tarih: 21 Haziran Pazar
Başlangıç Saati: 10.15
Süre: 180 dakika
YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 21 Haziran Pazar
Başlangıç Saati: 15.45
Süre: 120 dakika
TYT VE AYT ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Üniversite adaylarının en sık araştırdığı konuların başında TYT ve AYT farkı geliyor.
TYT NEDİR?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS'nin ilk ve zorunlu oturumudur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki temel bilgi ve yorumlama becerilerini ölçer.
Ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için TYT puanı büyük önem taşırken, lisans programlarını isteyen adaylar da TYT'ye girmek zorundadır.
AYT NEDİR?
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), adayların lise öğrenimleri boyunca edindikleri alan bilgisini ölçer.
Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri için belirleyici olan bu oturum, özellikle lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların başarı sıralamasında önemli rol oynar.
Özetle TYT temel yeterlilikleri ölçerken, AYT akademik alan bilgisini ölçmektedir.
YKS HANGİ SAATLER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
2026 YKS oturumlarının saatleri şu şekilde:
TYT: 10.15 - 13.00
AYT: 10.15 - 13.15
YDT: 15.45 - 17.45
Adayların sınav başlangıç saatlerinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
SON GİRİŞ SAATLERİNE DİKKAT!
ÖSYM kurallarına göre adaylar belirtilen saatlerden sonra sınav binalarına alınmayacak.
Son giriş saatleri
TYT için: 10.00
AYT için: 10.00
YDT için: 15.30
Uzmanlar, adayların trafik, ulaşım veya diğer aksilikleri göz önünde bulundurarak sınav merkezlerinde en az bir saat önceden bulunmalarını öneriyor.
SINAVA SAATLER KALA ADAYLARA KRİTİK UYARILAR
Eğitim uzmanları ve rehberlik öğretmenleri sınav öncesinde şu tavsiyelerde bulunuyor:
Sınava Giriş Belgesi mutlaka kontrol edilmeli.
Geçerli kimlik kartı hazır bulundurulmalı.
Sınav merkezi önceden görülmeli.
Uyku düzeni bozulmamalı.
Gece geç saatlere kadar ders çalışılmamalı.
Yeni konu öğrenmeye çalışılmamalı.
Dengeli bir kahvaltı yapılmalı.
Olumsuz yorumlardan ve stres yaratan paylaşımlardan uzak durulmalı.Sınava sakin ve planlı bir şekilde girilmeli.
AİLELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
Uzmanlara göre sınav döneminde ailelerin tutumu öğrencilerin psikolojisini doğrudan etkiliyor.
Sınav günü adaylara sürekli başarı baskısı yapmak yerine moral veren, sakin ve destekleyici yaklaşım göstermek gerekiyor. Öğrencilerin sınav sonucundan bağımsız olarak değerli olduklarını hissetmeleri, sınav kaygısını azaltan en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.