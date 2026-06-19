Erzincan’da öğrenciler okul bahçesinde sera kurdu: Rokadan domatese tamamen organik! Hasat Başladı

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Öğrencilerden Eyüp Asaf Gülmez ise öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür ederek, projeyi çok beğendiklerini dile getirdi.



Gülmez, "Toprakla temas kurmayı çok seviyorum, arkadaşlarım da öyle. Her hafta gelip buraları suluyoruz. Bu bizim için güzel bir proje oldu. Toprakla temas ederek meyvelerin, sebzelerin nereden geldiğini öğreniyoruz. Manavdan almak değil de burada kendimiz yapıp yemek daha güzel bir enerji katıyor. Organik üretimin ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz." dedi.