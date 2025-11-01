Mersin için yeni karar çıktı: Hepsi ücretsiz dağıtıldı

Haberin Devamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 21 kurs merkezinde toplam 5 bin öğrenciye, konu anlatımlı föylerden ve testlerden oluşan kaynak kitaplar ücretsiz olarak dağıtıldı.

İLGİLİ HABER Adana karanlığa gömülecek! Birçok ilçeye saatlerce elektrik verilemeyecek

Hem Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için özel olarak hazırlanan kaynak setleri, öğrencilerin sınav sürecinde en önemli destekçisi olacak. Kapsamlı konu anlatımları ve seviyeye uygun testlerden oluşan bu kitaplar sayesinde öğrenciler, konuları pekiştirip bol bol soru çözme imkanına kavuşuyor.

Belediyenin yalnızca kaynak kitap desteğiyle değil, düzenli deneme sınavlarıyla da öğrencilerin yanında olduğu kaydedildi. Kurs merkezlerinde eğitim gören toplam 7 bin öğrenciye her hafta ücretsiz deneme sınavı uygulandığı da aktarıldı.Böylece öğrencilerin, sınav atmosferini yakından deneyimleyerek eksiklerini tespit etme şansı bulduğu ifade edildi.





"Her hafta 7 bin öğrencimize, ücretsiz deneme sınavı uyguluyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi Sorumlusu ve Tarih Öğretmeni Meriç Akmanlar Güler, kaynak kitap dağıtımıyla ilgili bilgi vererek, "Anamur’dan Tarsus’a kadar uzanan 21 kurs merkezimizde, konu anlatımlı föyler ve yaprak testlerin dağıtımını yaptık. Konu anlatımlı föyler sayesinde öğrencilerimiz, derste görmüş olduğu bütün konuları pekiştiriyor. Yaprak testlerle de öğretmenlerimizin ödevlendirme çalışmalarına destek oluyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Artan maliyetlerin her alanda alım gücünü azalttığını sözlerine ekleyen Güler, verilen kitapların hem velileri hem öğrencileri rahatlattığını kaydetti. Güler, "Dağıttığımız bu kaynaklarımızla hem öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine, hem de vatandaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlıyoruz. LGS ve YKS hazırlıkta toplamda 5 bin öğrencimize konu anlatımlı föy ve yaprak test desteği sunduk. 7,8,11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de dahil olmak üzere toplam 7 bin öğrencimize de her hafta ücretsiz deneme sınavı uyguluyoruz. Büyükşehir ailesi olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.