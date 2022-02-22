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Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

22.02.2022 - 16:06 | | DHA
Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı. 

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

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Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

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