Mehmet Aydın öldürüldü!

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG'nin Amude-Derbesiye Eyalet Sorumlusu Kahraman Aydın ve Rojvan Van kod adlı Mehmet Aydın'ı Suriye Derbesiye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Eylem ve faaliyetleri nedeni ile hedef listede olan Mehmet Aydın'ı takibe alan MİT, yerel istihbarat sonucu elde ettiği anlık bilgiler sonrası Suriye Derbesiye'de operasyon için düğmeye bastı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirildi.

HATAY DÖRTYOL'DA KÖYLÜLERİN KAÇIRILMASI EYLEMİNDE YER ALMIŞ

2005'te İran/Kelareş kırsalından örgüte katılan Mehmet Aydın, 2010-2013 yıllarında Tunceli ve Hatay-Amanos kırsalında, 2013'de Kobani'de Alay Sorumlusu olarak örgütte bulundu. 2015'de Afrin'de Cephe Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, 2018 yılında Rüstem Akademisi'nde aldığı liderlik eğitimi sonrası Eyalet Sorumluluğu'na getirildi.

PKK'lı Aydın'ın 2013'te Hatay/Amanos'ta faaliyet gösterdiği dönemde Dörtyol İlçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde de görev aldığı öğrenildi. (Sabah)