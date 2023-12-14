Meclis'te fenalaşan Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşurken rahatsızlanan SP'li Hasan Bitmez, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Bitmez, bugün hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11.50’de vefat etti. Sayın vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bitmez için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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KARAMOLLAOĞLU VE ÖZEL'DEN TAZİYE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz' Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz. Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mesajında, "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

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Hasan Bitmez için bugün TBMM'de tören düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi yarın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek. (DHA)