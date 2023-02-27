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Meclis deprem gündemi ile açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 haftadır ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 28 Şubat'ta başlayacak. Peki gündemde hangi başlıklar var? Mecliste tüm partilerin ortak imzası ile deprem komisyonu kurulacak.

27.02.2023 - 08:18 |
Meclis deprem gündemi ile açılıyor

28 Şubat'ta meclis, deprem gündemi ile açılacak. Mecliste tüm partilerin ortak imzası ile deprem komisyonu kurulacak. Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.

Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, hazırlık komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart Perşembe günü toplanacak. Daha önce hazırlık komisyonu, 2 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için karar almış ve raporu karma komisyona göndermişti. Karma komisyonda da önce vekillerin savunmaları alınacak ardından karar oylaması yapılacak. 2 vekil için dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar çıkarsa bu kez gözler genel kurulda olacak. Oylamada salt çoğunluk sağlanırsa 2 vekilin dokunulmazlığı kaldırılacak.

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Genel kurul, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini de gündemine alacak. Teklifle, Türk ve İslam Arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

 

 

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