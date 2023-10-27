MEB'den Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel film

Filmde üç öğrencinin, Milli Mücadele'ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerlikleri gösterildi. Filmdeki öğrencilerin ilki, 14 yaşındaki Salihlili Mehmet'in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendi. İkinci öğrenci, henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı’nın savaş sırasında askeri mesajları şifreli bir şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldı. Üçüncü öğrenci ise, 15 yaşındaki Gazi Cemal’in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesi işlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı bu filmle cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlarken, 100 yıl önceki nesillerin bilinç, inanç ve azminin bugünkü genç nesillere ışık tutmasıyla, gelecek yüzyılda da aynı değerleri taşıyan öğrencilerle inşa edileceğini vurguladı. Filmde, 100 yıllık Cumhuriyetin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayelerini ünlü oyuncu Volkan Severcan seslendirdi. Severcan’ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100'üncü Yıl Marşı eşlik etti.

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