Liselerde 100. yıl coşkusu! Öğrenciler Atatürk’ün imzasını çizdiler

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yaşına özel etkinlikler çerçevesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla Türk besteci Muammer Sun’un Biz Atatürk Gençleriyiz marşı ile koreografi gösterisi hazırladılar. Liseli gençler okullarının bahçelerinde sırayla dizilerek, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sembolik imzasını oluşturdular. Öğrencilerin okul bahçesinde oluşturduğu koreografi havadan dron kamera ile görüntülendi. Koreografi gösterisini hazırlayan Uzm. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Ayşegül Gök ve Göksen Gün program sonunda harmandalı gösterisini sergiledi.

“Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyet’in 100. Yılını kutluyorum”

Gösterinin çok güzel olduğunu ifade eden 10.sınıf öğrencisi Fatma Nur Genç, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Koreografi için iki haftadır emek veriyoruz, bunun hakkını verdik. Duygularımızı ve hislerimizi burada anlatmaya gerçekten kelimelerimiz yetmiyor. Bu millet, bu vatan, Atamız tarafından biz gençlere emanet edildi. Bu emanete sahip çıkacağımıza sizler önünde söz veriyoruz. Gerçekten güzel duygulardı, çok emek verdik. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu durumdan mutluluk duyuyoruz” dedi. Koreografi için çok çalıştığını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Yüncü, “Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyet’in 100. Yılını kutluyorum. Bu kutlamada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuz da ki öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bu etkinlik bizim için zorluydu ama en sonunda güzel görüntüler çıktığı için bizler çok mutluyuz” diye konuştu.

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“Cumhuriyet’imizin 100.yılında, Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutluyoruz”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası ve Cumhuriyet'in 100. yaşına özel koreografi için öğretmenlerin, öğrencilerin güzel bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uzm. Öğretmen Turan Genç, “Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla okul müdürlüğümüz bünyesince beden eğitimi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katkısıyla bir koreografi hazırladık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz 15 gün içerisinde bu koreografiyi yaparken çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Cumhuriyet’imizin 100.yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutluyoruz” dedi.

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