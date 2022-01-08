MEB'de görev değişimi! Bakan yardımcısı görevinden alındı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
08.01.2022 - 00:26 |
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı