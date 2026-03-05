MEB İKİNCİ ARA TATİL 2026 TARİHLERİ || Ara tatil bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman 2026, kaç gün?
MEB ikinci dönem 2026 ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre 2026 yılı ikinci ara tatilinin mart ayı içerisinde yapılacak. Bayram tatilinin de aynı aya denk gelmesi nedeniyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler; 'Ara tatil bayramla birleşecek mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki MEB akademik takvimine göre 2. ara tatil ne zaman? Tatil uzayacak mı? İşte detaylar...
2025-2026 eğitim- öğretim yılı devam ederken ara tatil binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. MEB, tarafından ara tatil tarihleri açıklandı. 'Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?' sorusu tatil planı yapan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor.
2. ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
MEB’in açıkladığı resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil hafta içi beş gün sürecek.
ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?
Takvime göre ikinci ara tatilin sona erdiği tarih ile Ramazan Bayramı başlangıcı aynı güne denk geliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatil içinde)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bayram tatili toplamda 3,5 gün olarak gerçekleşecek. Bu durumda ikinci ara tatilin sona erdiği 20 Mart 2026 Cuma günü, aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise hafta sonuna denk geliyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL DETAYI
2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hem içine hem de hemen sonrasına denk geliyor. Arife günü ara tatil süreci içerisinde yer alırken, bayramın ilk günü ara tatilin son günüyle çakışıyor. Bu takvim doğrultusunda öğrenciler ara tatil ve bayram dönemini art arda yaşayacak.
Öne Çıkanlar
ara tatil: 16-20 Mart 2026
Ramazan Bayramı arifesi: 19 Mart 2026
Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart 2026
Ara tatilin son günü bayramın 1. günüyle aynı tarihe denk geliyor
MEB’in açıkladığı resmi 2025-2026 eğitim takvimiyle birlikte hem öğrenciler hem veliler tatil planlarını bu tarihlere göre şekillendirebilecek.
.