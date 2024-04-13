MEB harekete geçti! Yeni müfredat belli oluyor

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredatta ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak. Yeni müfredatın sloganı; ‘İyi insan yetiştirmek’ olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak. Yeni müfredatta, ‘Bütünleşik Eğitim Modeli’ esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.