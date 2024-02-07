MEB harekete geçti! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan meslek edindirme kursları hamlesi

Sertifikalandırmayla istihdam ve iş kurma izni yetkisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşan MEB, kendilerine bağlı kurumlardan alınan sertifikaların her alanda yeterli olmasını amaçlıyor.

BÜTÇESİ 482 MİLYON TL

Bakanlığın 4 yıllık projeksiyonunda, giderek program sayısını artıran ve her yaştan öğrenciyi çeken kurslarla ilgili, “Eğitim programlarının çeşitliliğinin artırılması ve sertifikaların uluslararası akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bakanlığımıza bağlı kurslardan (iş makineleri sürücü eğitimi, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme ile diğer kurslar) alınan sertifikalarla başka bir belgeye ihtiyaç olmaksızın istihdam ve iş yeri açma hakkı elde edilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır” denildi.

‘FARKINDALIK’ VURGUSU

Trafik ve sürücü eğitiminde, eğitim, sınav ve belgelendirme süreçlerinin Avrupa Birliği standartları doğrultusunda geliştirileceği kaydedilen planda, vatandaşın bu kurslara yeterince ilgi göstermemesi ve trafik güvenliği farkındalığının düşük olması üzerine çalışılacak hususlar belirtildi. Bakanlığın bu çerçevede 4 yıl için planladığı bütçe ise 482 milyon 608 bin TL oldu.

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