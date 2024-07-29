meb.gov.tr sonuç LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı... LGS nakil sonuçları açıklandı!
LGS 1. nakil tercihleri 22-26 Temmuz arası yapıldı, tercihlerinin alınmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Beklenen açıklama az önce geldi. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte meb.gov.tr sonuç LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı...
29.07.2024 - 11:25 |
LGS nakil sonuçları açıklandı. LGS 1. nakil tercihlerini 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.
22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
MEB LGS NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS 2. nakil tercih süreci 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde duyurulacak.