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Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başlıyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde 45 deniz ve hava unsurunun katılımıyla başlıyor.

21.04.2022 - 10:36 |
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başlıyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen 11 Nisan tarihinde başlayan toplam 12 bin personelin katılıyla başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü bugün saat 11.00’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla başlayacak.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başlıyor

Tatbikat, Marmaris açıklarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın top atışı ile selamlanmasının ardından, SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini icra edecek. SAT timleri Bulancık Adası’na Türk Bayrağı dikecek. Marmaris açıklarında 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı milli ve yerli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA ile MAM-L atışı icra edilecek.

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