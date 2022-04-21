Askıda otobüs bileti! Askidagencbilet ile askıda bilet nasıl alınır? Askıda bilet sorgulama

Askıda otobüs bileti sorgulaması başladı. CHP Gençlik Kolları ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın üniversiteli gençlerin, bayram tatilinde ailelerini ziyaret edebilmesi amacıyla "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası başlattı. Kampanyadan 18-25 yaş arasında olan ve örgün olarak üniversite eğitimi gören öğrenciler yararlanacak. İşte Askıda otobüs bileti detayları…

Kampanyanın ilk bağışçısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da şunları yazdı: “Gençlik kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!”

ASKIDA OTOBÜS BİLETİ NASIL ALINIR?

18-25 yaş arası üniversiteli öğrenciler ‘Askıda Genç Bilet’ adlı kampanyanın sitesi üzerinden bilet talep edebilecek. Bilet talebi kontrol edilerek gerekli yere yönlendirilecek.

Öğrenciler, "http://askidagencbilet.com" adresi üzerinden bilet talebinde bulunabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

18-25 yaş arası örgün olarak üniversite eğitimi gören her öğrenci ( http://askidagencbilet.com ) sitesi üzerinden bilet talebini oluşturabilir. Bilet talebiniz otomatik olarak Askıda Genç Bilet sayfasında kontrol edilecek ve gerekli yönlendirme yapılacaktır.

ASKIDA GENÇ BİLET NEDİR?

Askıda Genç Bilet; CHP Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı paydaşlığında üniversiteli gençler için uygulamaya alınan bir dayanışma projesidir.

Proje, bayramda ailesiyle buluşmak isteyen üniversitelilere destek sunmak amacıyla tasarlanmıştır.