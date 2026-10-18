İstanbul'daki sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı
18.10.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:
Sarıyer'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un (30) cesedine Haliç'te ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.
Ayazağa'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Sel sonrası kayıp olarak aranan 3 kişiden Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaştı. Haliç'te helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında su üzerinde bir ceset bulundu. Bota alınan cesedin kimliğinin Murat Babajanov olduğu belirlendi. Cenaze ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.