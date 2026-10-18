İstanbul'daki sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı

Ayazağa'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Sel sonrası kayıp olarak aranan 3 kişiden Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaştı. Haliç'te helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında su üzerinde bir ceset bulundu. Bota alınan cesedin kimliğinin Murat Babajanov olduğu belirlendi. Cenaze ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.