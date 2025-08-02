Mavi Kart nedir? Mavi Kart başvuru nasıl yapılır?

Haberin Devamı

Mavi Kart nedir, mavi kart başvurusu nasıl yapılır, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin merak ettiği cevaplardır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bunun için de mavi kart başvurusunun yapılması gerekiyor. Aşağıda Mavi Kart hakkında bilinmesi gereken pek çok bilgi yer alıyor.

Mavi Kart, en temel tanımıyla, doğumla Türk vatandaşı olan ancak daha sonra devletten izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişiler ile bu kişilerin yasal altsoylarına (çocukları, torunları vb.) verilen resmi bir belgedir. Bu kartın temel amacı, bu kişilerin Türk vatandaşlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'deki kazanılmış haklarını kaybetmelerini önlemek ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen haklardan faydalanmaya devam edebileceklerini göstermektir. Vatandaşlıktan çıkma süreci, kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtlarının kapatılmasına ve yabancı statüsüne geçmelerine neden olduğu için, Mavi Kart bu kişilere bir nevi özel bir statü tanır.

Bu kart sahipleri, Mavi Kartlılar Kütüğü adı verilen özel bir elektronik sicilde kayıtlıdır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları değiştirilmeden bu kütüğe aktarılırlar. Bu sistem sayesinde, Mavi Kart sahipleri Türk vatandaşlarına tanınan birçok haktan, belirtilen istisnalar dışında, aynen yararlanmaya devam eder. Bu durum, yurt dışında yeni bir vatandaşlık kazanırken Türkiye ile olan bağlarını ve burada sahip oldukları sosyal ve ekonomik hakları korumak isteyen bireyler için hayati bir köprü görevi görür. Kart, aynı zamanda resmi kurumlarda işlem yaparken bu özel statüyü kanıtlayan bir kimlik belgesi niteliğindedir.

Haberin Devamı

Özetle Mavi Kart, sadece bir kimlik belgesi olmanın ötesinde, vatandaşlıktan çıkmış kişilerin Türkiye ile olan hukuki ve sosyal bağlarının bir sembolüdür. Milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kişilere seçme ve seçilme, askerlik yapma ve muafen araç ithal etme gibi bazı haklar dışında Türk vatandaşlarıyla neredeyse eşit haklar sunar. Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları ise kanunlar çerçevesinde korunur ve bu sayede Türkiye'deki yaşamlarına veya yatırımlarına sorunsuzca devam edebilirler.

Mavi Kart başvurusu nasıl yapılır?

Mavi Kart başvurusu oldukça basit bir süreçle gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen kişinin, bu talebini içeren bir dilekçe hazırlaması gerekiyor. Dilekçenin ekine güncel, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ile vatandaşı olduğu yabancı ülke tarafından verilmiş geçerli bir kimlik belgesi veya pasaportu eklemesi yeterli. Başvuru sırasında bu temel belgeler dışında ek bir evrak talep edilmiyor. Bu işlem, başvuru sürecini hızlı ve kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

Başvurular, kişinin bulunduğu yere göre farklı makamlara yapılır. Eğer başvuru sahibi Türkiye'de bulunuyorsa, herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne giderek başvurusunu şahsen yapabilir. Yurt dışında yaşayan kişiler ise başvurularını ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerine (Büyükelçilik, Konsolosluk vb.) yapabilir. 18 yaşından büyük olan kişiler başvurularını kendileri veya resmi vekilleri aracılığıyla yapabilirken, 18 yaşından küçük çocuklar için başvuruyu velayeti elinde bulunduran anne veya babası ya da yasal vasisi yapmalıdır.

Mavi Kart, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığı için başvuru sırasında Maliye Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen değerli kâğıt bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu bedel ödendiğinde ayrıca bir makbuz verilmez çünkü kartın kendisi değerli kâğıt olduğu için makbuz yerine geçiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra düzenlenen kart, ilgili nüfus müdürlüğü veya dış temsilcilik tarafından hak sahibine teslim edilir.

Haberin Devamı

Mavi kartın geçerlilik süresi var mı?

Hayır, Mavi Kart'ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmuyor. Ancak üzerindeki fotoğraf kişinin tanınmasına engel olacak şekilde eskiyse veya kart üzerinde silinti, kazıntı gibi tahrifatlar varsa değiştirilmesi gerekir.

Mavi kart, resmi işlemlerde tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?

Evet. 5901 sayılı Kanun'un 28. maddesi, sağlanan hakların kullanılmasında Mavi Kart'ın ibrazının yeterli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle değerli kâğıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, resmi kurumlarda tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilir.

Mavi kart için bir ücret ödenmesi gerekir mi?

Evet, Mavi Kart 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğu için her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kâğıt bedelinin ödenmesi zorunludur.

Mavi kartımı kaybedersem ne yapmalıyım?

Mavi Kart'ın kaybedilmesi durumunda gazeteye ilan vermek veya emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişinin kendi isteğine bağlı bir işlemdir. Kayıp kartın yerine usulüne uygun olarak yeni bir Mavi Kart başvurusunda bulunulduğunda, kaybedilen eski kart hukuken geçersiz hale gelir.