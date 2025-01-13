'Mavi Kadar Güzeliz' projesi ile otizm farkındalığına katkıda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin açılışı Karabük Belediyesi Kanyon Düğün Salonu'nda yapıldı. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın yanı sıra dernek üyeleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Başkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, projenin toplumda evrensel değerlerin yeşermesine ve otizmli bireylerin güçlü bir şekilde desteklenmesine katkı sağlayacağını belirterek “Belediye olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Farkındalık oluşturmak ve bu güzel bireylerin yanında olmak, hepimizin görevidir” dedi.