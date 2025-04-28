Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetinde yeni gelişme! Katilin kemik yaşı tespit edildi

İstanbul Kadıköy’de, Mattia Ahmet Miguzzi’nin (14) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

BABASININ BEYANIYLA NÜFUSA KAYDOLMUŞ

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu, tutuklanan katil zanlısı U.B.'nin kemik yaşı tespitini yaptı. Düzenlenen rapora göre U.B., hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedilmişti.

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OLAY ANINDA 16 YAŞININ İÇİNDE

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu, 24 Ocak’ta yaşanan olay tarihinde 15 yaşını doldurmuş, 16 yaşının içerisinde olduğu sonucuna varıldı.

ALACAĞI CEZAYI ETKİLEYECEK

Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesine göre ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran ya da azaltan bir sebep olarak yaş küçüklüğü yer alıyor. Buna göre şüpheliler, olay tarihinde 12 yaşını doldurmamış, 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış ve 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olmak üzere üç farklı grup olarak ele alınıyor.

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KANUNA GÖRE KUSUR YETENEĞİNE SAHİP



Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan çocukların kural olarak kusur yeteneğine sahip oldukları, yani ceza sorumluluklarının bulunduğu kabul ediliyor. Azalmış kusur yeteneğine sahip bulunan bu çocuklar hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmediliyor.

İKİNCİ DURUŞMA 8 MAYIS'TA



Cinayetle ilgili 10 Nisan'da, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma eksikliklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelenmişti.